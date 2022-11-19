Кроос отказался от перехода в «Манчестер Сити»
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос сообщил представителям «Манчестер Сити», что не планирует переходить в английскую команду, сообщает Defensa Central.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил контракт 32-летнему немцу с зарплатой в 14 миллионов евро в год.
Кроос присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за команду 383 матча, забил 26 мячей и отдал 87 результативных передач. Его соглашение с мадридским клубом истекает в июне 2023 года.
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|
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|37
|
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|Реал
|14
|11
|2
|1
|33-14
|35
|
3
|Р. Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Атлетико
|14
|7
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|4
|21-14
|24
|
5
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|14
|7
|3
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|24-14
|24
|
6
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|14
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|4
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|24
|
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|7
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|23
|
8
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|4
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|22
|
9
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|5
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|21
|
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|Мальорка
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|4
|5
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|
11
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|5
|4
|5
|22-15
|19
|
12
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|
20
|Эльче
|14
|0
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|10-31
|4
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38 тур
|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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