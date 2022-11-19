Кроос отказался от перехода в «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос сообщил представителям «Манчестер Сити», что не планирует переходить в английскую команду, сообщает Defensa Central.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил контракт 32-летнему немцу с зарплатой в 14 миллионов евро в год.

Кроос присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за команду 383 матча, забил 26 мячей и отдал 87 результативных передач. Его соглашение с мадридским клубом истекает в июне 2023 года.