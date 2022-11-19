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Сегодня, 08:50

Кроос отказался от перехода в «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос сообщил представителям «Манчестер Сити», что не планирует переходить в английскую команду, сообщает Defensa Central.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил контракт 32-летнему немцу с зарплатой в 14 миллионов евро в год.

Кроос присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за команду 383 матча, забил 26 мячей и отдал 87 результативных передач. Его соглашение с мадридским клубом истекает в июне 2023 года.

Тони Кроос
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
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Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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