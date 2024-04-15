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Сегодня, 18:12

Полузащитник «Реала» Гюлер может уйти в аренду

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«Реал» может отдать полузащитника Арду Гюлера в аренду, сообщает Relevo.

По информации источника, в клубе есть поддержка идеи ухода турецкого игрока, несмотря на физическое развитие футболиста.

Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года. За сливочных он провел 7 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 15 миллионов евро. Контракт хавбека с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Мадридцы идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 78 очков в 31 матче. «Королевский» клуб опережает ближайшего преследователя «Барселону» на 8 очков.

Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 31 16 9 6 51-29 57
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
 2 : 1
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 3 : 1
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 0 : 1
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 0 : 1
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 0 : 2
14.04 17:15
Гранада – Алавес
 2 : 0
14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
 1 : 1
14.04 22:00
Р. Сосьедад – Альмерия
 2 : 2
15.04 22:00
Осасуна – Валенсия
 - : -
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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