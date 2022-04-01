Бэйл откроет посвященный гольфу бар в Бристоле. Местные жители недовольны, что он будет работать по ночам

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл хочет открыть посвященный гольфу бар в Бристоле (Англия), сообщает BBC Sport.

По информации источника, местные жители Бристоля недовольны тем, что бар будет работать ночью.

Отмечается, что в ближайшее время городской совет Бристоля проведет слушание по данному вопросу.

При этом компания 32-летнего валлийца уже получила лицензию на открытие бара, но готова пойти на встречу жителям, подавшим жалобу.

Напомним, что это не первый бар, посвященный гольфу, открытый полузащитником. Две недели назад Бэйл открыл бар в Кардиффе.