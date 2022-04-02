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Сегодня, 00:24

Жерар Пике: «Игра на стадионе «Эспаньола» лучше секса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шакира.
Фото Getty Images

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что ему нравится играть на стадионе «Эспаньола». По его мнению, это лучше секса. Супругой футболиста является известная певица Шакира.

«Уже давно у меня столько денег, сколько в бюджете «Эспаньола». Мне нравится играть на стадионе «Эспаньола» даже больше, чем на стадионе «Реала».

Я обрадовался, когда он вернулся в ла лигу. Нравится выходить под свист, в ответ на который начинаешь смеяться, что злит фанатов еще сильнее. Ничто в мире с этим не сравнится. Это даже лучше секса. Болельщики «Реала» более доброжелательны", — цитирует Marca Пике.

Напомним, 13 февраля «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2). В составе обеих команд были удаления.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Жерар Пике
ФК Барселона
ФК Эспаньол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 22
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Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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 14
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Карим Бензема

Реал

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Усман Дембеле

Барселона

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Жорди Альба

Барселона

 7
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Хетафе

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Севилья

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