Жерар Пике: «Игра на стадионе «Эспаньола» лучше секса»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что ему нравится играть на стадионе «Эспаньола». По его мнению, это лучше секса. Супругой футболиста является известная певица Шакира.

«Уже давно у меня столько денег, сколько в бюджете «Эспаньола». Мне нравится играть на стадионе «Эспаньола» даже больше, чем на стадионе «Реала».

Я обрадовался, когда он вернулся в ла лигу. Нравится выходить под свист, в ответ на который начинаешь смеяться, что злит фанатов еще сильнее. Ничто в мире с этим не сравнится. Это даже лучше секса. Болельщики «Реала» более доброжелательны", — цитирует Marca Пике.

Напомним, 13 февраля «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2). В составе обеих команд были удаления.