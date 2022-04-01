Санти Мина попал в заявку на матч с «Реалом». Футболиста обвиняют в изнасиловании

Футболист «Сельты» может сыграть с «Реалом», несмотря на судебный процесс

Нападающий «Сельты» Санти Мина попал в заявку на матч 30-го тура чемпионата Испании против «Реала». 26-летний испанец подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве.

«Он важный игрок для нас, и пока нет обвинения, я буду относиться к нему так же, как к другим футболистам. Возможная реакция фанатов? А как можно судить человека, если по закону еще не доказано, что он виновен?» — сказал главный тренер «Сельты» Эдуардо Коудет на пресс-конференции.

Судебные заседания пройдут в конце марта. Мине грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Сельту» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Матч против «Сельты» против «Реала» состоится 2 апреля в 19.30 мск.