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Санти Мина попал в заявку на матч с «Реалом». Футболиста обвиняют в изнасиловании

Футболист «Сельты» может сыграть с «Реалом», несмотря на судебный процесс
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Нападающий «Сельты» Санти Мина попал в заявку на матч 30-го тура чемпионата Испании против «Реала». 26-летний испанец подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве.

«Он важный игрок для нас, и пока нет обвинения, я буду относиться к нему так же, как к другим футболистам. Возможная реакция фанатов? А как можно судить человека, если по закону еще не доказано, что он виновен?» — сказал главный тренер «Сельты» Эдуардо Коудет на пресс-конференции.

Судебные заседания пройдут в конце марта. Мине грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Сельту» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Матч против «Сельты» против «Реала» состоится 2 апреля в 19.30 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Санти Мина
Футбол
ФК Реал
ФК Сельта
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
1 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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