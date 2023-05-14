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Анчелотти о победе над «Хетафе»: «Реал» серьезно относился к делу на протяжении всей игры»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

«Непросто подготовиться к таким матчам. Первый тайм был не самым интенсивным, во втором мы прибавили, команда серьезно относилась к делу на протяжении всей игры. У нас нет другого способа хорошо подготовиться к матчу против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Остались хорошие ощущения от игры. Когда на поле вышли Модрич и Кроос, качество игры выросло, а Винисиус придал интенсивности в атаке. Они в форме, поэтому я их и выпустил. Команда в целом в порядке. Менди тренировался в общей группе только два раза, но он провел хороший матч и показал, что готов к среде», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 71 очко. «Хетафе» располагается на 18-й строчке — 34 очка.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» мадридцы проведут 17 мая.

Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Хетафе
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«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря голу Асенсио
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
9
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
10
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
15
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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Мальорка – Кадис
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13.05 17:15
Осасуна – Альмерия
 3 : 1
13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 5 : 1
13.05 22:00
Реал – Хетафе
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Сельта – Валенсия
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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