Асенсио — самый результативный испанский игрок в топ-5 европейских лиг после ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио забил победный гол в матче с «Хетафе» в 34-м туре чемпионата Испании (1:0).

Таким образом, хавбек мадридцев стал самым результативным испанским игроком в топ-5 европейских лиг по системе «гол+пас» после ЧМ-2022 в Катаре.

На счету Асенсио 14 результативных действий — 9 голов и 5 результативных передач.

Всего в этом сезоне 27-летний игрок провел за «Реал» 46 матчей, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.