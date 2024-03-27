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Захарян рассказал, как учит иностранцев русскому мату: «Японец налету все схватывает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как учил одноклубников русскому мату.

«Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза. Играем в покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее», — приводит слова Захаряна Sport24.

20-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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«Барселона» планирует потратить 200 миллионов евро на летние трансферы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 - : -
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 - : -
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
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Алавес – Р. Сосьедад
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Реал – Атлетик
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Джуд Беллингем

Реал

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Борха Майораль

Хетафе

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Анте Будимир

Осасуна

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П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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