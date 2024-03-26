«Барселона» планирует потратить 200 миллионов евро на летние трансферы

«Барселона» планирует потратить на летние трансферы около 200 миллионов евро, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, по окончании сезона каталонцы продадут некоторых игроков, чтобы выручить как можно больше денег. Команду может покинуть Рафинья, на которого претендует саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил об улучшении финансового состояния клуба.

После 29 туров ла лиги «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка.