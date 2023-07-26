«Бетис» объявил о переходе Иско фрагментом из «Игры престолов»

«Бетис» объявил о подписании контракта с полузащитником Иско. Пресс-служба севильцев представила игрока фрагментом из сериала «Игра престолов», когда Джон Сноу воскрес после ритуала.

Скриншот видеоролика. Фото ФК «Бетис»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны заключили однолетнее соглашение.

В прошедшем сезоне Иско сыграл в 12 матчах за «Севилью» и сделал две результативные передачи.

Ранее хавбек впервые прокомментировал уход из клуба, заявив, что едва не подрался со спортивным директором клуба Мончи.