Черышев: «Я очень соскучился по настоящему футболу! Есть желание играть и прогрессировать»

Полузащитник Дмитрий Черышев заявил, что соскучился по футболу.

Ранее 31-летний россиянин попрощался с «Валенсией». Его контракт с испанским клубом был рассчитан до лета 2022 года.

«Я очень соскучился по настоящему футболу! — приводят слова Черышева «Известия». — Есть желание играть и прогрессировать. Есть внутренняя сила, которая двигает меня вперед. И я сейчас даже не о физической силе, а духовной. Хочу расти и как игрок, и как человек. Буду учиться у новых наставников и партнеров по команде, которые у меня будут».

В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.