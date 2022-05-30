«Эспаньол» определился с новым главным тренером

Новым главным тренером «Эспаньола» станет Диего Мартинес, работавший ранее с «Севильей» и «Осасуной». Объявление о назначении ожидается в ближайшее время, пишет Marca.

Последним местом работы испанца стала «Гранада», которую он возглавлял с 2018 по 2021 годы.

«Эспаньол» уволил своего тренера Висенте Морено в середине мая. По результатам сезона каталонский клуб занял 14 место в чемпионате Испании.