Трансфер де Йонга в «МЮ» задерживается из-за долга «Барселоны» в 20 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга за 65 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов, сообщает The Telegraph.
По информации источника, переход 25-летнего нидерландца в английский клуб задерживается из-за задолженности «Барселоны» перед полузащитником по зарплате и бонусам с сезона-2020/21, когда из-за пандемии де Йонг согласился на отсрочку их выплат.
Отмечается, что базовый оклад нидерландца составляет 14 миллионов евро в год.
При этом в позапрошлом сезоне полузащитник согласился на временное сокращение зарплаты на 11 миллионов, в прошлом сезоне — на пять миллионов. Таким образом, задолженность по зарплате составляет 16 миллионов.
Также у каталонского клуба есть долг перед де Йонгом по бонусам в размере четырех миллионов евро. Эта выплата предусмотрена за то, что игрок провел не менее 60 процентов матчей за два сезона.
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
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13
|Эльче
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|0-0
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14
|Эспаньол
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
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|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -