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Трансфер де Йонга в «МЮ» задерживается из-за долга «Барселоны» в 20 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга за 65 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, переход 25-летнего нидерландца в английский клуб задерживается из-за задолженности «Барселоны» перед полузащитником по зарплате и бонусам с сезона-2020/21, когда из-за пандемии де Йонг согласился на отсрочку их выплат.

Отмечается, что базовый оклад нидерландца составляет 14 миллионов евро в год.

При этом в позапрошлом сезоне полузащитник согласился на временное сокращение зарплаты на 11 миллионов, в прошлом сезоне — на пять миллионов. Таким образом, задолженность по зарплате составляет 16 миллионов.

Также у каталонского клуба есть долг перед де Йонгом по бонусам в размере четырех миллионов евро. Эта выплата предусмотрена за то, что игрок провел не менее 60 процентов матчей за два сезона.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/07/06/frenkie-de-jong-transfer-manchester-united-held-17m-deferred/
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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