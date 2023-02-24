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24 февраля, 23:27

Полузащитник «Барселоны» Педри восстанавливается после травмы с опережением графика

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри, получивший травму в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2), восстанавливается с опережением графика, сообщает AS.

Изначально ожидалось, что Педри не вернется на поле ранее, чем 19 марта — к матчу против «Реала».

Сейчас в «Барселоне» рассчитывают, что футболист будет в строю к 12 марта — к игре против «Атлетика».

В сезоне-2022/23 Педри провел 30 матчей на клубном уровне и забил 7 голов.

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 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
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 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
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Эльче – Бетис
 - : -
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Эспаньол – Мальорка
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Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
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Севилья – Осасуна
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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

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Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
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Педро Бигас

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 18 2 3
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