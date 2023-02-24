Полузащитник «Барселоны» Педри восстанавливается после травмы с опережением графика

Полузащитник «Барселоны» Педри, получивший травму в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2), восстанавливается с опережением графика, сообщает AS.

Изначально ожидалось, что Педри не вернется на поле ранее, чем 19 марта — к матчу против «Реала».

Сейчас в «Барселоне» рассчитывают, что футболист будет в строю к 12 марта — к игре против «Атлетика».

В сезоне-2022/23 Педри провел 30 матчей на клубном уровне и забил 7 голов.