Нападающий «Барселоны» Фати получил повреждение колена во время тренировки

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил повреждение колена во время тренировки команды, сообщает пресс-служба клуба.

Точные сроки восстановления 20-летнего игрока станут известны после углубленного медобследования.

В этом сезоне Фати сыграл за «Барселону» 34 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

В соглашении 20-летнего испанца прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.