Педри не сможет сыграть в матче с «Реалом» 19 марта
Полузащитник «Барселоны» Педри не сможет сыграть с «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании, сообщает Sport.es.
Хавбек все еще чувствует дискомфорт после травмы бедра. Педри не смог завершить тренировку.
Полузащитник получил травму 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2).
В сезоне-2022/23 игрок провел за «Барселону» 30 матчей и забил 7 голов.
Класико состоится 19 марта. Начало — в 23.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47-8
|65
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|
5
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|
7
|Атлетик
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|
8
|Р. Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|
10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|
11
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|
12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|
13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|
14
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|
15
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
16
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|
17
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
18
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|
19
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.03
|23:00
|
Вальядолид – Атлетик
|1 : 3
|18.03
|16:00
|
Альмерия – Кадис
|1 : 1
|18.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Жирона
|2 : 2
|18.03
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 0
|19.03
|16:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|19.03
|18:15
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|19.03
|18:15
|
Р. Сосьедад – Эльче
|- : -
|19.03
|20:30
|
Хетафе – Севилья
|- : -
|19.03
|23:00
|
Барселона – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3
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