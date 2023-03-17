Педри не сможет сыграть в матче с «Реалом» 19 марта

Полузащитник «Барселоны» Педри не сможет сыграть с «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании, сообщает Sport.es.

Хавбек все еще чувствует дискомфорт после травмы бедра. Педри не смог завершить тренировку.

Полузащитник получил травму 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

В сезоне-2022/23 игрок провел за «Барселону» 30 матчей и забил 7 голов.

Класико состоится 19 марта. Начало — в 23.00 мск.