Покеттино может возглавить «Барселону» после увольнения Сетьена
01:21
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, одним из основных кандидатов на пост главного тренера является агентинец Маурисио Покеттино, последним местом работы которого был «Тоттенхэм».
В пятницу «Барселона» с разгромным счетом уступила «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В сезоне-2019/20 сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Кубке страны «Барселона» вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетику».
61-летний Сетьен тренирует испанскую команду с января 2020-го.
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