Покеттино может возглавить «Барселону» после увольнения Сетьена

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, одним из основных кандидатов на пост главного тренера является агентинец Маурисио Покеттино, последним местом работы которого был «Тоттенхэм».

В пятницу «Барселона» с разгромным счетом уступила «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Кубке страны «Барселона» вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетику».

61-летний Сетьен тренирует испанскую команду с января 2020-го.