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Сегодня, 09:15

Пике сравнил «Барселону» с «Реалом»: «Когда мы побеждаем, нас запоминают навсегда, а их последнюю ЛЧ никто не вспомнит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о разнице между каталонским клубом и «Реалом».

«Мы находимся в стране, где людей из Мадрида больше, это жители столицы. Мы всегда будем теми, кто пытается им помешать. Я бы пытался сосредоточиться на том, кто мы есть.

Я знаю, что мы всегда должны побеждать, но Хави знает, что такое «Барселона». Нам нужно побеждать и при этом играть хорошо. Уровень требований очень высок, но так и должно быть. Когда ты внутри, ты привыкаешь к этому. В Мадриде были бы рады такой победе, как в Сан-Себастьяне («Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0) в 12-м туре ла лиги, забив победный гол в концовке), но мы нет.

Нынешний «Реал» такой же, как всегда. Они мало что демонстрируют на поле, но добиваются результата. Когда мы побеждаем, нас запоминают навсегда, а если выигрывают они – это еще один плюс. Никто не вспомнит их последнюю победу в Лиге чемпионов, потому что они уступали в каждом матче плей-офф», – приводит слова Пике AS.

В сезоне-2021/22 «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. В финале мадридцы обыграли «Ливерпуль» (1:0).

Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 - : -
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 - : -
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Атлетико – Вильярреал
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Альваро Мората

Атлетико

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Жерар Морено

Вильярреал

 7
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Диего Рико

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Нико Уильямс

Атлетик

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Чими Авила

Осасуна

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Атлетик

 9 1 0
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