Анчелотти — о словах Пике, что никто не вспомнит последнюю победу «Реала» в ЛЧ: «Он живет в своем собственном мире»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике о победах мадридцев в Лиге чемпионов.

Ранее Пике, говоря о разнице между «Барселоной» и «Реалом», заявил, что никто не вспомнит последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов из-за невысокого качества игры.

«Пике сказал, что наш 14-й титул в ЛЧ не запомнится? Пике живет в своем собственном мире. Никто никогда не забудет наши титулы в Лиге чемпионов, включая наш 14-й титул. Мы запомним это на всю жизнь», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2021/22 «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. В финале мадридцы обыграли «Ливерпуль» (1:0).