Главный тренер «Реала» Анчелотти назвал страны, которые хочет посетить на пенсии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чем займется на пенсии. Он также признался, что больше всех стран любит Италию.

«Моя супруга из Канады, из Ванкувера, но я скоро вернусь на родину, в Италию. Это точно. Родина — лучшее место в мире, даже несмотря на летнюю жару. Я видел много мест в мире за свою жизнь, но больше всего на свете люблю Италию.

Я хотел бы посетить Австралию, а также Аргентину. У меня, надеюсь, будет время сделать это, в компании супруги и внуков. У меня пятеро внуков», — цитирует Анчелотти ITASportPress.

«Реал» после 12 туров ла лиги занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Контракт 64-летнего специалиста с мадридцами истекает летом 2024 года.