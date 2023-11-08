Главный тренер «Реала» Анчелотти назвал страны, которые хочет посетить на пенсии
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чем займется на пенсии. Он также признался, что больше всех стран любит Италию.
«Моя супруга из Канады, из Ванкувера, но я скоро вернусь на родину, в Италию. Это точно. Родина — лучшее место в мире, даже несмотря на летнюю жару. Я видел много мест в мире за свою жизнь, но больше всего на свете люблю Италию.
Я хотел бы посетить Австралию, а также Аргентину. У меня, надеюсь, будет время сделать это, в компании супруги и внуков. У меня пятеро внуков», — цитирует Анчелотти ITASportPress.
«Реал» после 12 туров ла лиги занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Контракт 64-летнего специалиста с мадридцами истекает летом 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|12
|10
|1
|1
|29-15
|31
|
2
|Реал
|12
|9
|2
|1
|23-8
|29
|
3
|Барселона
|12
|8
|3
|1
|24-12
|27
|
4
|Атлетико
|11
|8
|1
|2
|26-11
|25
|
5
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|21-14
|21
|
6
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|16-15
|20
|
7
|Р. Сосьедад
|12
|5
|4
|3
|20-15
|19
|
8
|Валенсия
|12
|5
|3
|4
|15-13
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|6
|2
|14-15
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|12
|5
|2
|5
|10-11
|17
|
11
|Хетафе
|12
|3
|6
|3
|14-16
|15
|
12
|Осасуна
|12
|4
|1
|7
|14-20
|13
|
13
|Вильярреал
|12
|3
|3
|6
|17-21
|12
|
14
|Алавес
|12
|3
|3
|6
|10-16
|12
|
15
|Севилья
|11
|2
|5
|4
|17-16
|11
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|12
|1
|4
|7
|11-20
|7
|
19
|Гранада
|12
|1
|3
|8
|17-29
|6
|
20
|Альмерия
|12
|0
|3
|9
|14-32
|3
|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|- : -
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|- : -
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
|12.11
|16:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|- : -
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|7
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|7
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|10
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|9
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|10
|1
|4