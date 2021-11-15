Модрич близок к продлению контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.

По информации источника, новое соглашение игрока будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Действующий контракт 36-летнего хорвата с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.

Модрич выступает за испанский клуб с 2012 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Модрич сыграл за «Реал» 11 матчей и отдал две голевые передачи.