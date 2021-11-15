Модрич близок к продлению контракта с «Реалом»
20:05
Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.
По информации источника, новое соглашение игрока будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Действующий контракт 36-летнего хорвата с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.
Модрич выступает за испанский клуб с 2012 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Модрич сыграл за «Реал» 11 матчей и отдал две голевые передачи.
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю