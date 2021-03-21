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В «Барселоне» опровергли, что сделка по Вайналдуму закрыта

15:31
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«Барселона» опровергла информацию о подписании контракта с полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдумом, сообщает журналист Esports RAC1 Жерар Ромеро.

Сегодня, 21 марта, издание The Sunday Times сообщило, что каталонцы договорились с футболистом о заключении соглашения.

В сезоне-2020/21 30-летний голландец провел 40 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.

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