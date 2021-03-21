В «Барселоне» опровергли, что сделка по Вайналдуму закрыта
«Барселона» опровергла информацию о подписании контракта с полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдумом, сообщает журналист Esports RAC1 Жерар Ромеро.
Сегодня, 21 марта, издание The Sunday Times сообщило, что каталонцы договорились с футболистом о заключении соглашения.
В сезоне-2020/21 30-летний голландец провел 40 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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