Пике назвал Гвардиолу и Артету лучшей заменой для Хави в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о том, какой специалист мог бы стать наилучшей заменой для главного тренера каталонской команды Хави.

В январе Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.

«Для того чтобы тренировать «Барселону», нужен тренер определенного типа, понимающий манеру игры «Барсы», поэтому вариантов не так много. Я думаю, что в числе кандидатов находится Гвардиола, потому что у него есть прошлое в клубе, и он лучший тренер на данный момент, а также Артета. Он тоже понимает «Барселону» и играл за этот клуб», — цитирует Пике COPE.

Ранее Хави заявил, что покинет «Барселону», даже если команда выиграет Лигу чемпионов.

На данный момент «Барселона» идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хави набрала 61 очко за 28 матчей. Следующую игру сине-гранатовые проведут против «Атлетико».