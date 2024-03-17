«Сельта» в гостях обыграла «Севилью»

«Севилья» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании проиграла «Сельте» — 1:2.

У победителей отличились Карлес Сайоль и Йерген Странн Ларсен. У хозяев единственный гол забил Юссеф Эн-Несири.

После 29 туров ла лиги «Севилья» с 28 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Сельта» расположилась строчкой ниже, набрав 27 баллов.