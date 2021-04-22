Перес рассказал о ситуации с контрактом Рамоса

Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что любит защитника команды Серхио Рамоса словно сына. 35-летний испанец с 2005 года выступает за мадридский клуб.

«Я люблю Серхио Рамоса, как если бы он был моим сыном. Продление контракта? Это не от него зависит. Это зависит от ситуации в «Реале», — цитирует El Larguero Переса.

Нынешний контракт Рамоса рассчитан до конца текущего сезона. За свою карьеру защитник сыграл 670 матчей в футболке «Реала», забил 101 гол и сделал 40 голевых передач.