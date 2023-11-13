Обамеянг о «Барселоне»: «Это были лучшие полгода в моей карьере»

Обамеянг высказался о времени, проведенном в «Барселоне»

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о времени, проведенном в «Барселоне».

«Это были лучшие полгода в моей карьере. Я никогда не получал такого удовольствия от игры в футбол и тренировок. Я даже в выходные дни ходил на тренировки. Это было невероятно», — приводит слова Обамеянга AS.

Обамеянг выступал за «Барселону» в 2022 году. За испанский клуб он провел 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу.