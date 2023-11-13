«Реал» уволил руководителя медицинского отдела из-за большого количества травм и рецедивов

«Реал» уволил руководителя медицинского отдела клуба Нико Михича, сообщает Marca.

По информации источника, руководство клуба не довольно большим количеством травм в нынешнем сезоне. Отмечается, что рецидивы Карима Бензема, Давида Алабы и Дани Себальоса привели к конфликтам между игроками и работниками медицинской службы.

В начале сезона «Реал» на долгий срок лишился Тибо Куртуа и Эдера Милитао из-за травмы крестообразной связки колена.

После 13 матчей «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 32 очка. Лидирует — «Жирона» (34 очка).