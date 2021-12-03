Пеллегрини: «Я сказал игрокам «Бетиса», что мы собираемся обыграть «Барселону»
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Испании против «Барселоны».
«В раздевалке очень хорошая атмосфера, потому что мы сказали игрокам, что собираемся обыграть «Барселону», — приводит слова тренера Mundo Deportivo. — «Барса под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли две игры. У «Барсы» с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации.
Труднее ли обыграть «Барсу» с Хави, чем команду с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее. У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра», — заявил Пеллегрини.
Встреча между «Барселоной» и «Бетисом» пройдет в субботу, 4 декабря. Начало — в 18:15 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/betis/20211203/1001720950/les-dijimos-jugadores-le-ganar-barcelona.html
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