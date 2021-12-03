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Пеллегрини: «Я сказал игрокам «Бетиса», что мы собираемся обыграть «Барселону»

3 декабря, 22:49
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Испании против «Барселоны».

«В раздевалке очень хорошая атмосфера, потому что мы сказали игрокам, что собираемся обыграть «Барселону», — приводит слова тренера Mundo Deportivo. — «Барса под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли две игры. У «Барсы» с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации.

Труднее ли обыграть «Барсу» с Хави, чем команду с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее. У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра», — заявил Пеллегрини.

Встреча между «Барселоной» и «Бетисом» пройдет в субботу, 4 декабря. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/betis/20211203/1001720950/les-dijimos-jugadores-le-ganar-barcelona.html

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Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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