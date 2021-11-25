Педри не сможет сыграть за «Барселону» до конца 2021 года из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри выбыл из расположения команды до конца 2021 года, сообщает Marca.

Как сообщает источник, 19-летний футболист не сможет сыграть за команду до января 2022 года. Это решение было принято медицинским штабом «Барселоны» после обследования.

Педри получил травму в матче против «Баварии» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3), а затем в игре против «Бенфики» во 2-м туре (0:3) усугубил повреждение.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за каталонский клуб 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.