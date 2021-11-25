Педри не сможет сыграть за «Барселону» до конца 2021 года из-за травмы
17:12
Полузащитник «Барселоны» Педри выбыл из расположения команды до конца 2021 года, сообщает Marca.
Как сообщает источник, 19-летний футболист не сможет сыграть за команду до января 2022 года. Это решение было принято медицинским штабом «Барселоны» после обследования.
Педри получил травму в матче против «Баварии» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3), а затем в игре против «Бенфики» во 2-м туре (0:3) усугубил повреждение.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за каталонский клуб 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/11/25/619f85c846163ff3908b45a9.html
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