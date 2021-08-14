Пау Торрес отказался уходить из «Вильярреала» в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» предпринял попытку купить защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Marca.

Испанский клуб был готов рассмотреть предложение, но его отклонил сам 24-летний игрок. Торрес хочет сыграть в Лиге чемпионов вместе с «Вильярреалом», воспитанником которого является.

В прошлом сезоне Пау Торрес принял участие в 33 матчах ла лиги и забил два гола.