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Пау Торрес отказался уходить из «Вильярреала» в «Тоттенхэм»

17:02
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«Тоттенхэм» предпринял попытку купить защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Marca.

Испанский клуб был готов рассмотреть предложение, но его отклонил сам 24-летний игрок. Торрес хочет сыграть в Лиге чемпионов вместе с «Вильярреалом», воспитанником которого является.

В прошлом сезоне Пау Торрес принял участие в 33 матчах ла лиги и забил два гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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