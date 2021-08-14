Пау Торрес отказался уходить из «Вильярреала» в «Тоттенхэм»
17:02
«Тоттенхэм» предпринял попытку купить защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Marca.
Испанский клуб был готов рассмотреть предложение, но его отклонил сам 24-летний игрок. Торрес хочет сыграть в Лиге чемпионов вместе с «Вильярреалом», воспитанником которого является.
В прошлом сезоне Пау Торрес принял участие в 33 матчах ла лиги и забил два гола.
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