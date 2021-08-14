Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход нападающего Лионеля Месси из клуба.

«Всем фанатам «Барселоны» больно от его ухода. Месси много сделал для клуба. Но мы не должны жить прошлым. Игроки меняют команды. Мы должны жить настоящим, а не прошлым.

Было много разговоров о Месси, и это нормально, учитывая его выступления здесь и его уровень. Но он больше не с нами. У нас есть другие игроки и очень сильный состав", — приводит слова Кумана Marca.

«Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинца 5 августа. 10 августа стало известно, что Месси подписал контракт с «ПСЖ». Его соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.