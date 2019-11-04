Как уже сообщал «СЭ», «Сельта» уволила главного тренера команды Франсиско Эскрибу. Вместе с ним ушел его тренерский штаб.

По информации Marca, главным претендентом на пост тренера «Сельты» является Оскара Гарсия, который сейчас работает телекомментатором на испанском телевидении. В качестве тренера 46-летний специалист работал с детской командой «Барселоны», а также в «Маккаби» Тель-Авив, «Брайтоне», «Уотфорде», «Зальцбурге», «Сент-Этьене» и «Олимпиакосе».

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