«Валенсия» удержала победу над «Осасуной», Мамардашвили отбил пенальти на 90+7-й минуте

«Валенсия» на выезде победила «Осасуну» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте встречи забил полузащитник гостей Андре Алмейда.

На 90+7-й минуте нападающий хозяев Анте Будимир не реализовал пенальти.

«Валенсия» поднялась на седьмое место в турнирной таблице ла лиги с 47 очками. «Осасуна» идет на 11-й строчке с 39 очками.