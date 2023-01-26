«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

В первом тайме голов забито не было. Перед перерывом гости остались в меньшинстве, так как красную карточку получил полузащитник Браис Мендес.

Сразу после перерыва нападающий Усман Дембеле вывел каталонцев вперед. Его гол стал единственным во встрече.

«Барселона» стала первым полуфиналистом турнира. Соперник станет известен по итогам жеребьевки.