«Осасуна» одержала победу над «Мальоркой» в матче чемпионата Испании

«Осасуна» одержала победу над «Мальоркой» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Автором единственного гола в составе «Осасуны» стал Аймар Орос.

После этого матча «Осасуна» поднялась на 7-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании (27 очков). «Мальорка» идет на 10-й строчке (22 очка).