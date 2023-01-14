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Бензема: «Мне не нужна фотография с Роналду, чтобы показать, что мы друзья»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я думаю, что Криштиану Роналду счастлив в Саудовской Аравии. Я надеюсь, что он сможет продолжать забивать голы и быть решительным. Он присутствовал на нашей тренировке, но нам не нужна была фотография, чтобы показать, что мы друзья. Нам это не нужно для социальных сетей и всего такого. Несмотря на то, что он был там, у меня не было времени поздороваться с ним. Надеюсь, я смогу увидеть его завтра и пообщаться», — приводит Marca слова француза.

В пятницу, 13 января, Роналду посетил тренировку «Реала», которая прошла на стадионе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. 37-летний португалец и другие игроки его команды наблюдали за тренировкой мадридского клуба со скамейки запасных.

В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2023/01/14/63c2c479ca474119758b45b2.html

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25%

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1.75

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⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Карим Бензема
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Реал
0
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«Жирона» одержала волевую победу над «Севильей»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
9
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
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Бетис – Барселона
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