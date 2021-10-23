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«Гранада» вырвала ничью у «Осасуны»

00:37
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«Осасуна» и «Гранада» сыграли вничью в 10-м туре чемпионата Испании. Нападающий Эсекьель Авила в концовке первого тайма вывел «красных» вперед. Гости отыгрались только в концовке.

«Осасуна» идет на 2-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» занимает 17-е место.

Чемпионат Испании

10-й тур

«Осасуна» — «Гранада» — 1:1 (1:0)

Голы: Авила, 45 (1:0). Монторо, 90 (1:1).

«Осасуна»: Эррера, Хосе Анхель, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Ойер (Монкайола, 67), Брашанац (М.Санчес, 79), Торрес (Крус, 79), Р.Гарсия (Мартинес, 79), Торро, Авила (Кике Гарсия, 67).

«Гранада»: Машимиану, Кини (Ариас, 71), Абрам, Диас, Нева (Эскудеро, 83), Гоналон (Мончу, 38), Рочина, Милья, Бакка (Хорхе Молина, 71), Мачис (Монторо, 83), Суарес.

Предупреждения: Видаль, 29. Абрам, 37. Бакка, 48. Рочина, 50.

Удаление: Хосе Анхель, 74.

Судья: Муньис Руис.

22 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Осасуна — Гранада

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

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X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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