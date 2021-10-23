«Гранада» вырвала ничью у «Осасуны»
«Осасуна» и «Гранада» сыграли вничью в 10-м туре чемпионата Испании. Нападающий Эсекьель Авила в концовке первого тайма вывел «красных» вперед. Гости отыгрались только в концовке.
«Осасуна» идет на 2-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» занимает 17-е место.
Чемпионат Испании
10-й тур
«Осасуна» — «Гранада» — 1:1 (1:0)
Голы: Авила, 45 (1:0). Монторо, 90 (1:1).
«Осасуна»: Эррера, Хосе Анхель, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Ойер (Монкайола, 67), Брашанац (М.Санчес, 79), Торрес (Крус, 79), Р.Гарсия (Мартинес, 79), Торро, Авила (Кике Гарсия, 67).
«Гранада»: Машимиану, Кини (Ариас, 71), Абрам, Диас, Нева (Эскудеро, 83), Гоналон (Мончу, 38), Рочина, Милья, Бакка (Хорхе Молина, 71), Мачис (Монторо, 83), Суарес.
Предупреждения: Видаль, 29. Абрам, 37. Бакка, 48. Рочина, 50.
Удаление: Хосе Анхель, 74.
Судья: Муньис Руис.
22 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».
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