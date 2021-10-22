Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что думает о предстоящем матче 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«Результат класико — это больше, чем три очка. Победа над постоянным противником воодушевляет и придает силу и уверенность. Выиграв класико, ты выходишь на следующие матчи сильнее. В этой игре нет фаворитов.

Такие клубы, как «Барса» и «Реал», всегда нуждаются в топ-игроке, который способен решить исход матча и умеет забивать. Из «Барсы» ушел самый важный футболист в истории футбола — Лео Месси. Мы должны оставаться реалистами», — цитирует Пике Mundo Deportivo.

«Барса» и «Реал» сыграют в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17.15 (мск).

Мадридцы с 17 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, каталонцы располагаются на 7-й строчке.