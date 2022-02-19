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Сегодня, 20:10

«Атлетико» на выезде разгромил «Осасуну»

«Атлетико» победил «Осасуну» в матче ла лиги
Карен Саркисян
Корреспондент
Луис Суарес.
Фото Reuters

«Атлетико» одержал победу над «Осасуной» (3:0) в матче 25-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

В составе мадридской команды забитыми мячами отметились Жоау Феликс, Луис Суарес и Анхель Корреа.

Таким образом, «Атлетико» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» с 32 баллами остался на девятой позиции.

Испания. Лига 1. 25-й тур
19 февр, 18:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:3
Атлетико
Голы
Жоау Феликс, 3 (0:1), Суарес, 59 (0:2), Корреа, 89 (0:3)
Осасуна
Эррера Видаль (Мартинес, 83) Крус Гарсия Санчес (Хосе Анхель, 76) Монкайола Брашанац (Торрес, 67) Гарсия (Барха, 67) Торро Авила (Кике Гарсия, 67) Будимир
Атлетико
Облак Хименес (Фелипе, 46) Савич Мандава Врсалько Коке Льоренте (Корреа, 81) Эррера Жоау Феликс (Эрмосо, 82) Суарес (Кондогбья, 72) Феррейра-Карраско (Серрано, 82)
Предупреждения
Авила 34’  -  Врсалько 54’, Серрано 90’
Судьи
Лопес (Испания)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Тоттенхэм 0
1-й тайм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Анхель Корреа
Жоау Феликс
Луис Суарес
Футбол
ФК Атлетико
ФК Осасуна
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ла лига: «Валенсия» — «Барселона», «Реал» — «Алавес» и другие матчи 25-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
5
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
6
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
14
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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38 тур
18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 - : -
19.02 23:00
Реал – Алавес
 - : -
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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