«Атлетико» на выезде разгромил «Осасуну»

«Атлетико» одержал победу над «Осасуной» (3:0) в матче 25-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

В составе мадридской команды забитыми мячами отметились Жоау Феликс, Луис Суарес и Анхель Корреа.

Таким образом, «Атлетико» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» с 32 баллами остался на девятой позиции.