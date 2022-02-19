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Сегодня, 18:05

Хет-трик Груневелда принес «Вильярреалу» победу над «Гранадой»

«Вильярреал» разгромил «Гранаду» в матче ла лиги
Карен Саркисян
Корреспондент
«Гранада» — «Вильярреал» — 1:4.
Фото Getty Images

«Вильярреал» одержал победу над «Гранадой» (4:1) в матче 25-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Лос Карменес» в Гранаде.

В составе гостей хет-трик оформил Арно Груневелд. Еще один мяч забил Мой Гомес. У хозяев единственный гол на счету Луиса Мильи.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 39 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» с 24 баллами осталась на 17-й позиции.

Испания. Лига 1. 25-й тур
19 февр, 16:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:4
Вильярреал
Голы
Груневелд, 35 (0:1), Груневелд, 39 (0:2), Милья, 61 (1:2), Груневелд, 81 (1:3), Мойсес Гомес, 90+6 (1:4)
Гранада
Машимиану Санчес Нева (Соро, 87) Диас Кини (Торренте, 46) Гоналон (Узуни, 13) Милья Монторо (Петрович, 74) Суарес Пуэртас Хорхе Молина (Кольядо, 87)
Вильярреал
Серхио Асенхо Пау Торрес Эступиньян (Фойт, 62) Манди Орье (Педраса, 62) Парехо Иборра Тригерос (Мойсес Гомес, 82) Ло Сельсо (Морено, 69) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 62)
Предупреждения
Узуни 32’, Санчес 34’, Торренте 80’  -  Груневелд 33’, Эступиньян 45+4’, Орье 60’, Чиквуэзе 68’, Серхио Асенхо 75’, Иборра 90+2’
Судьи
Мансано (Испания)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

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ИТБ1 (1.5)

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Футбол
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ФК Гранада
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
5
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
6
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
14
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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38 тур
18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 - : -
19.02 23:00
Реал – Алавес
 - : -
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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