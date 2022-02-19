Хет-трик Груневелда принес «Вильярреалу» победу над «Гранадой»

«Вильярреал» одержал победу над «Гранадой» (4:1) в матче 25-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Лос Карменес» в Гранаде.

В составе гостей хет-трик оформил Арно Груневелд. Еще один мяч забил Мой Гомес. У хозяев единственный гол на счету Луиса Мильи.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 39 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» с 24 баллами осталась на 17-й позиции.