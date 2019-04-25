Капитан "Реала" Серхио Рамос принял участие в кампании в поддержку благотворительной организации Unicef. Испанец включился в кампанию, объявленную Unicef совместно с фондом Gates Foundation. Она подразумевает вакцинацию детей, а также информирование о необходимости данной процедуры. Unicef выразил опасение из-за роста движения против прививок.

"Вакцины спасают жизни 2-3 миллионов человек каждый год. С каждым лайком к этому фото Gates Foundation пожертвует 1 доллар на проекты Unicef", - написал Рамос в Инстаграме.

За 12 часов снимок собрал более 1 миллиона лайков, а на данный момент их порядка 1,4 миллиона.