Нападающий «Атлетико» Гарсес перешел в «Тенерифе» на правах аренды
Нападающий «Атлетико» Борха Гарсес перешел в «Тенерифе» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба с Канарских островов.
«Спортивному руководству «Тенерифе» во главе с Хуаном Карлосом Кордеро удалось вместе с мадридским «Атлетико» согласовать трансфер Борхи Гарсеса на такой захватывающий сезон. Таким образом, молодой нападающий из Мелильи столкнется со своим третьим опытом в LaLiga SmartBank», — говорится на официальном сайте «Тенерифе».
«Тенерифе» в прошедшем сезоне проиграл «Жироне» по сумме двух встреч в матче финала плей-офф за выход в чемпионат Испании (3:1).
22-летний Гарсес в прошедшем сезоне выступал за «Леганес» на правах аренды. Испанец провел 30 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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|Барселона
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|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
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7
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|
8
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9
|Валенсия
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|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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