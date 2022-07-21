Нападающий «Атлетико» Гарсес перешел в «Тенерифе» на правах аренды

Нападающий «Атлетико» Борха Гарсес перешел в «Тенерифе» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба с Канарских островов.

«Спортивному руководству «Тенерифе» во главе с Хуаном Карлосом Кордеро удалось вместе с мадридским «Атлетико» согласовать трансфер Борхи Гарсеса на такой захватывающий сезон. Таким образом, молодой нападающий из Мелильи столкнется со своим третьим опытом в LaLiga SmartBank», — говорится на официальном сайте «Тенерифе».

«Тенерифе» в прошедшем сезоне проиграл «Жироне» по сумме двух встреч в матче финала плей-офф за выход в чемпионат Испании (3:1).

22-летний Гарсес в прошедшем сезоне выступал за «Леганес» на правах аренды. Испанец провел 30 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.