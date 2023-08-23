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Сегодня, 11:29

Новиков считает, что футболист Захарян должен прогрессировать в чемпионате Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян способен играть на европейском уровне, в чемпионате Испании по футболу он должен раскрыть свои лучшие качества и прогрессировать.

«Будем объективны, я не так много с ним проработал, чтобы говорить о том, что очень много вложил в Арсена Захаряна. Есть тренеры, которые работали с ним значительно больше, которые заслуживают большего внимания. То, что Арсен способен играть на европейском уровне, — 100%. Поэтому будем болеть за него, переживать, думаю, что все должно сложиться у него. Более того, он должен прогрессировать рядом с хорошими игроками, в хорошем чемпионате, должен расти, развиваться и стать еще сильнее. Я думаю, что испанский чемпионат Арсену ближе, чем английский или немецкий. В Испании он должен раскрыть свои хорошие качества еще больше. Он является умным игроком, который очень быстро принимает решения, хорошо работает с мячом, обладает хорошими ударом и видением поля. То есть все качества, которыми игрок должен обладать на его позиции, у него есть», — приводит слова Новикова ТАСС.

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

Источник: https://tass.ru/sport/18565941
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Кирилл Новиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 3
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 2
Кристиан Стуани

Кристиан Стуани

Жирона

 2
П
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Луис Риоха

Луис Риоха

Алавес

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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