Акунья получил повреждение подколенного сухожилия

Защитник «Севильи» Маркос Акунья получил травму подколенного сухожилия в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:4) в понедельник.

Как сообщает Marca, 31-летний аргентиец в среду пройдет медицинское осбледование, чтобы определить серьезность повреждения. Травма может поставить под сомнение потенциальный переход игрока в «Астон Виллу».

В сезоне-2022/24 Акунья сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.