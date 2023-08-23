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Акунья получил повреждение подколенного сухожилия

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Маркос Акунья получил травму подколенного сухожилия в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:4) в понедельник.

Как сообщает Marca, 31-летний аргентиец в среду пройдет медицинское осбледование, чтобы определить серьезность повреждения. Травма может поставить под сомнение потенциальный переход игрока в «Астон Виллу».

В сезоне-2022/24 Акунья сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Маркос Акунья
ФК Астон Вилла
ФК Севилья
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1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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