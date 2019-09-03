Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро, «Барса» требует от игрока 75 миллионов

Форвард «ПСЖ» Неймар и «Барселона» подали судебные иски друг против друга, сообщают испанские СМИ.

Как информирует As, стороны не могут достичь согласие в вопросе бонуса за продление контракта. Бразилец, который выступал за «Барселону», незадолго до перехода в «ПСЖ» должен был получить бонус в размере около 40 миллионов евро.

Бразилец получил 14 миллионов и требует выплатить ему остальные 26. В «Барсе» же считают, что футболист нарушил условия соглашения и должен заплатить 75 миллионов. Его контракт был выкуплен за рекордную сумму в 222 миллиона евро перед тем, как он стал игроком «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Барселону», но в итоге сделка не состоялась. 27-летний бразилец в нынешнем сезоне пока не играл в официальных матчах.

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