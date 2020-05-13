«Наши моменты». Жена Месси показала семейное фото: капитан «Барселоны» кривляется

Антонелла Рокуццо, супруга капитана и форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала новую фотографию в Instagram. Жена 32-летнего аргентинского футболиста показала подписчикам фотографию с мужем и сыном Матео.

На снимке нападающий сине-гранатовых выпучил глаза и улыбается.

«Наши моменты», — подписала фото Рокуццо.

В сезоне-2019/20 Месси провел 31 матч за «Барселону», забил 24 гола и сделал 15 результативных передач.