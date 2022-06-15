Нападающий Тринкан хочет уйти из «Барселоны» в «Спортинг»

Нападающий Франсишку Тринкан призвал «Барселону» принять предложение «Спортинга» о его подписании, утверждает Sport.es.

После окончания срока аренды в «Вулверхэмптоне» 22-летний игрок находится в поисках следующего клуба и, по информации источника, считает, что португальская команда — лучшее место для него.

В прошедшем сезоне Тринкан провел 30 матчей за «волков» во всех турнира, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.