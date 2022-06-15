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Сегодня, 17:09

Нападающий Тринкан хочет уйти из «Барселоны» в «Спортинг»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Франсишку Тринкан призвал «Барселону» принять предложение «Спортинга» о его подписании, утверждает Sport.es.

После окончания срока аренды в «Вулверхэмптоне» 22-летний игрок находится в поисках следующего клуба и, по информации источника, считает, что португальская команда — лучшее место для него.

В прошедшем сезоне Тринкан провел 30 матчей за «волков» во всех турнира, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/trincao-presiona-barca-acepte-propuesta-13857127
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 0 : 0
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Осасуна – Мальорка
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