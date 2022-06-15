Бензема заявил, что не уйдет из «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб. 34-летний француз заявил, что не уйдет из мадридского клуба.

«Нет, потому что «Реал» — лучший клуб мира, — приводит слова Бензема Onze Mondial. — И нет чемпионата лучше, чем ла лига».

В прошедшем сезоне Бензема забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.