Нападающий «Спортинга» Плата перешел в «Вальядолид»

Эквадорский нападающий Гонсало Плата перешел из «Спортинга» в «Вальядолид», сообщает пресс-служба испанского клуба. В прошедшем сезоне форвард выступал в испанской команде на правах аренды.

Контракт 21-летнего форварда с «Вальядолидом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Плата провел 31 матч за испанский клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

«Вальядолид» занял второе место в сегунде по итогам сезона-2021/22 и напрямую вышел в ла лигу. Клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны в сезоне-2020/21.