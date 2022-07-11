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Сегодня, 14:05

Нападающий «Спортинга» Плата перешел в «Вальядолид»

Алексей Еремин
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Эквадорский нападающий Гонсало Плата перешел из «Спортинга» в «Вальядолид», сообщает пресс-служба испанского клуба. В прошедшем сезоне форвард выступал в испанской команде на правах аренды.

Контракт 21-летнего форварда с «Вальядолидом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Плата провел 31 матч за испанский клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

«Вальядолид» занял второе место в сегунде по итогам сезона-2021/22 и напрямую вышел в ла лигу. Клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны в сезоне-2020/21.

Источник: https://www.realvalladolid.es/noticia/plata-se-queda
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