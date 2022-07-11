Де Йонг готов перейти в «МЮ», если «Барселона» выплатит ему 20 миллионов евро долга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если каталонский клуб выплатит ему 20 миллионов евро долга по зарплате и бонусам, сообщает The Telegraph.

По информации источника, у манкунианского клуба есть договоренность с каталонцеами о переходе 25-летнего нидерландца за 65 миллионов евро и бонусы в размере 20 миллионов.

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень видеть в составе своей команды полузащитника, с которым работал в «Аяксе».

При этом у «МЮ» есть альтернативные варианты усиления полузащиты на случай, если договориться о трансфере де Йонга не получится.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.